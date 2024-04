Scholz: Wirtschaftsstandort Deutschland nicht schwach reden

Es handele sich vielmehr um "zwei Turnaround-Jahre", erwiderte Bundeskanzler Olaf Scholz nun am Sonntagabend die Kritik Russwurm und erwähnte den anwesenden BDI-Präsidenten namentlich. Der Kanzler warnte bei der Eröffnung der Hannover Messe am Sonntag davor, den Wirtschaftsstandort Deutschland schlecht zu reden - und appellierte:

Scholz: Zwei schwierige Jahre

Scholz räumte ein, dass die vergangenen zwei Jahre zwar schwierig gewesen seien. Allerdings gebe es eine ganze Reihe von Faktoren, die jetzt eine Besserung der schwachen Konjunktur in Deutschland wahrscheinlich machten. Der Kanzler verwies erneut auf die Aussicht auf sinkende Zinsen sowie die Energiepreise, die mittlerweile wieder ein Niveau von vor dem russischen Angriff auf die Ukraine erreicht hätten.

Von der am Montag startenden Messe erhofft sich der Kanzler neue Impulse für die Energiewende und für die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie. Mit dem Fokus auf Künstliche Intelligenz (KI) und Lösungen für die Energiewende setze die Industrieschau wichtige Schwerpunkte, sagte Scholz.

Maschinen, die uns einfache Arbeiten abnehmen, sodass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in höher qualifizierte Tätigkeiten wechseln können.

IG-Metall: "Es muss definitiv was passieren"

In der Wirtschaft hatte es zuletzt scharfe Kritik an hohen Energiepreisen und zu viel Bürokratie gegeben. Aus Sicht der Industrie gefährden insbesondere diese Faktoren die Attraktivität des Standorts, vor allem im Vergleich zu anderen Regionen wie den USA.

In einer gemeinsamen Erklärung mit dem Arbeitgeberverband warnte IG-Metall gänzlich vor einer "Deindustrialisierung" Deutschlands.

Es muss definitiv was passieren. Wir brauchen beherzte Investionen in Deutschland,

kritiserte IG-Metall-Vorsitzende Christiane Benner im ZDF die schlechten Bedingungen für Unternehmen und forderte Entlastungen der Unternehmen bei den Energiekosten. Die politischen Rahmenbedingungen würden die Bundesrepublik in eine schlechte Wettbewerbssituation rücken - mit Folgen auch für Mittelständer und kleine Unternehmen, so Benner.

Mehr als 4.000 Unternehmen bei Hannover Messe

Auf der laut den Veranstaltern weltweit wichtigsten Industriemesse in Hannover stellen Unternehmen aus dem Maschinenbau, der Elektro- und Digitalindustrie sowie der Energiewirtschaft Lösungen für eine "leistungsstarke" und "nachhaltige" Industrie vor. Mehr als 4.000 Unternehmen zeigen demnach, wie Klimaneutralität durch Elektrifizierung, Digitalisierung und Automation erreicht werden kann.

Norwegen will in Zukunft Wasserstoff liefern, auch an Deutschland. Bevor der vollständig mit erneuerbaren Energien hergestellt werden kann, soll das CO2 gespeichert werden.

