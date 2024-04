Wirtschaft: Industriestandort Deutschland in Gefahr

So wie Ruhland denken viele Unternehmer, einige ziehen Konsequenzen. Miele etwa machte in den letzten Wochen Schlagzeilen : Das Familienunternehmen aus Gütersloh will Haushaltswaschmaschinen nach 2027 nur noch in Polen montieren. Kein deutscher Standort sei gefährdet, heißt es bei Miele, auch die Komponenten kämen nach wie vor aus heimischer Produktion. Das Signal aber war klar: Ein deutsches Traditionsunternehmen expandiert außerhalb Deutschlands. Kein Einzelfall. Auch andere Firmen mit klangvollen Namen sehen ihre Zukunft eher jenseits der deutschen Grenzen.