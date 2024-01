Wie die Stahlindustrie die Energiewende schaffen will

Die energieintensive Stahlindustrie soll Schritt für Schritt klimaneutral werden – eine große Herausforderung. Die Branche verlangt deshalb mehr Geld vom Bundeswirtschaftsminister. 29.01.2024 | 1:31 min

Der Wasserstoff, der benötigt wird, muss produziert werden, dafür gibt es Infrastrukturnotwendigkeiten. Die erneuerbaren Energien werden den Wasserstoff produzieren. Wir werden neue Elektrolyseur-Typen sehen, all das im besten Fall 'Made in Germany'.

Trotz Haushaltskrise erhält die Stahlindustrie im Saarland 2,6 Milliarden Euro Staatshilfe für den „grünen Umbau“. Am Nachmittag berät eine Stahlallianz mehrerer Bundesländer in Berlin über die Zukunft der Branche. 29.01.2024 | 1:48 min

2,6 Milliarden Euro für Saarlands Stahlindustrie

Habeck reiste in den letzten Monaten durch die Stahlbezirke und verteilte fast sieben Milliarden an Subventionsgeldern für die große Wende. Am letzten Freitag war er in Saarbrücken. Wieder ein Gruppenfoto mit Scheck. 2,6 Milliarden Euro, auf die die saarländische Stahlindustrie ihre gesamte Hoffnung setzt.