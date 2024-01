Fachrat: So wird Deutschland unabhängig von Erdgas

Wie kommt Deutschland weg vom Erdgas? Dazu hat der Fachrat Energieunabhängigkeit Vorschläge vorgelegt. 23.01.2024 | 1:52 min

Weniger Gas für Deutschlands Energieversorgung

In Niedersachsen wird erstmals eine Erdgas- in eine Wasserstoffleitung umgestellt. 17.10.2023 | 1:32 min

Gas aus dem Ausland einzukaufen birgt Gefahren für Deutschland

Die Attacken der Huthi-Miliz auf Schiffe im Roten Meer sorgen für Lieferengpässe. 12.01.2024 | 1:42 min

Rat: Technisch ist Energie-Unabhängigkeit Deutschlands möglich

Notwendig wären laut Studie rund 526 Milliarden Euro bis 2045. Der Großteil entfällt mit 482 Milliarden Euro auf den Gebäudesektor. In der Industrie könnte bereits mit "geringen Mitteln viel erreicht werden", so die Autoren, die den Bedarf hier mit 44 Milliarden Euro angeben.

Ab 2024 sollen nach den Plänen der Bundesregierung neue Heizungen zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. 19.04.2023 | 2:36 min

1. Einrichtung einer Kommission für Erdgasunabhängigkeit 2. Kommunale Wärmewende-Teams und Austausch auf kommunaler, Länder- und Bundesebene 2a. Aufstockung der Bundesförderung für effiziente Wärmenetze 3. Effiziente Finanzierung von Sanierungen und Heizungstausch 3a. zum Beispiel durch regionale Zweckgemeinschaften aus Energieversorgern, Stadtwerken und Immobilienbesitzern zur Bündelung von Krediten 3b. Spezielle Versicherungen etwa gegen Strompreisschwankungen einführen 4. Bürokratische Hindernisse für Sanierung und Heizungstausch abbauen 5. Staatliche Bürgschaften bei Krediten für Haushalte mit niedrigem Einkommen für Sanierung und Heizungstausch 6. Fachkräfteoffensive für die Wärmewende auch durch Umschulung in Branchen, in denen Jobs wegfallen 7. Plattform für den Wissensaustausch in der Industrie 7a. Pionier-Betriebe und Banken geben Wissen zur Finanzierung weiter 7b. Plattform unterstützt weitere Unternehmen bei Planung und beim Zugang zu Kapital 8. Klarere Standards für Finanzunternehmen, die das Risiko von neuen Investitionen zur Gasunabhängigkeit bewerten 9. Gezielte öffentliche Förderungen von mindestens 3,3 Mio. Euro pro Jahr bis 2030 für Wärmenetze, Elektrifizierung der Industrie 9a. Fachkräfteausbildung und Unterstützung von Haushalten mit geringem Einkommen 10. Zinsvorteile bei Krediten für Investitionen in Erdgasunabhängigkeit 10a. Ermöglicht durch ein temporäres Spezial-Programm der EZB

Reaktionen aus Wohnungs- und Energiewirtschaft gemischt

Bundesregierung: Ausstieg aus Gas bis 2040

Deutschland steckt in einem Gas-Dilemma. LNG, verflüssigtes Erdgas, soll den Wegfall der russischen Lieferungen ausgleichen. Doch die Pläne der Bundesregierung sind teuer und klimaschädlich. 09.11.2023 | 28:49 min

Expertin sieht Chance für Industriestandort Deutschland

In Gesprächen sei ihr der Stolz vieler Unternehmer aufgefallen: "Wir wollen an diesem Standort für etwas stehen, wir wollen die hohe Qualität sichern und die Industrie insbesondere mit der Ingenieurskunst kann genau in diesen Bereichen natürlich zeigen, was möglich ist", so Göpel.