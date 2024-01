Kohle-Aus: Wie die Energiewende in Chemnitz umgesetzt wird

Durch den Schornstein des Heizkraftwerks Chemnitz werden in Zukunft keine Abgase mehr ausgestoßen.

Zwei Mitarbeitende der Eins Energie drücken auf einen großen roten Knopf, dann fahren die Anlagen herunter, der Knappenchor des Steinkohlenbergbauvereins Zwickau stimmt das Steigerlied an und die letzte Frühschicht im Heizkraftwerk Nord ist vorbei.

Mit einem Applaus für die Mitarbeitenden besiegelt die Eins-Energie-Führungsriege das Ende der Kohleverfeuerung in Chemnitz. Fast vier Jahrzehnte versorgte das Braunkohlekraftwerk die Stadt mit Strom und Wärme. Roland Warner, Vorsitzender der Geschäftsführung, sagt:

Insgesamt beenden wir mit der Frühschicht heute 130 Jahre Kohleverbrennung in Chemnitz.

Kohlekraftwerk wegen gestiegenem CO2-Preis früher stillgelegt

"Es ist schon ein Gefühl des Verlassens, dass man hier nicht mehr das Rumpeln der Kohlemühle hört, wenn die Anlage steht, den Kessel mit seinen dumpfen Geräuschen, wenn die Brenner alle in Betrieb sind", erklärt Schultheiß. Er nennt es eine "Symphonie der Kraft, die aus Kohle Strom und Wärme macht". Uwe Reichelt, Betriebsratsvorsitzender bei Eins Energie, sagt:

Neue Kraftwerke sollen 60 Prozent weniger CO2 ausstoßen

Daten des Umweltbundesamtes zufolge bläst das Heizkraftwerk Chemnitz-Nord jährlich 1,15 Millionen Tonnen des klimaschädlichen Gases CO2 in die Luft. Nun will Eins Energie jedoch Emissionen verringern.

Dazu hat der Wärmelieferant im September 2023 zwei neue Motorenheizkraftwerke in Betrieb genommen. Laut Unternehmen sollen sie so zukünftig 60 Prozent weniger CO2 ausstoßen - so viel wie umgerechnet 260.000 Autos verursachen. Sven Schulze, Vorsitzender des Eins-Energie-Aufsichtsrats und Oberbürgermeister der Stadt Chemnitz, sagt: