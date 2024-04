17 Prozent mehr für Neukunden: Die Gaspreise steigen wieder

Mehrbelastung im Schnitt über 400 Euro im Jahr

Inflation, steigende Mieten, höhere CO2-Preise: Das Leben in Deutschland wird teurer. So teuer, dass es für manche zum Monatsende zunehmend eng wird.

Heizkosten halbieren durch Tarifwechsel

Der durchschnittliche Gaspreis für Haushaltskunden im örtlichen Grundversorgungstarif liegt Verivox zufolge im April 2024 bei 14,26 Cent/kWh. Bei einem Verbrauch von 20.000 kWh Heizkosten entspricht das Kosten in Höhe von 2.852 Euro. Im günstigsten Angebot mit Preisgarantie würden aber nur 7,61 Cent/kWh fällig, so Verivox. Die Jahreskosten liegen dann bei 1.522 Euro. "Durch die Auswahl des richtigen Gastarifs können die Heizkosten also fast halbiert werden", heißt es in der Analyse.