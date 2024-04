Ein Jahr AKW-Aus: Strompreise im Sinkflug trotz Atomausstieg

Zwar wurden 2023 nach Daten des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme nur gut zehn Prozent des Stroms mit Erdgas produziert. Aber: Den Preis für den gesamten Strom, der an der Börse gehandelt wird, bestimmt das Kraftwerk, das die höchsten Produktionskosten hat - und das sind meist die vergleichsweise teuren Gaskraftwerke. So will es das sogenannte Merit-Order-Prinzip . Und so verteuern hohe Gaspreise auch den vergleichsweise günstig produzierten Strom aus Erneuerbaren Energien. Sinken die Gaspreise, ist auch Strom wieder günstiger zu haben.