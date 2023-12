Kernenergie für Klimaschutz? "Eine absolute Nullnummer"

Bei der Weltklimakonferenz in Dubai soll Montag ein Entwurf für einen zentralen Beschlusstext präsentiert werden. Ob dieser einstimmig verabschiedet wird, ist ungewiss. 11.12.2023 | 0:21 min

ZDFheute: Die Initiative behauptet in ihrer Erklärung, dass ohne Kernenergie bis 2050 Klimaneutralität nicht zu erreichen sei. Ist das so?

Bis dahin müssen wir im Strombereich eine Dekarbonisierung von fast 80 Prozent haben. Insofern ist das rein technisch, rein mathematisch und ökonomisch eine absolute Nullnummer. Da sieht man auch daran, was wirklich an Markt umgesetzt wird: 80 Prozent waren Solar und Wind in den letzten fünf, sechs Jahren. Das liegt an den niedrigeren Kosten und an den ganz schnellen Implementierungsmöglichkeiten.