Zum COP-Finale "schlagen die Wellen hoch"

Die Weltklimakonferenz in Dubai geht ab Montag in die entscheidende Phase

Schwarz auf weiß steht es im gerade aktuellen Verhandlungspapier: Die Welt steigt aus den fossilen Energien aus. Dass das wenige Tage vor Ende der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai die öl- und gasproduzierenden Staaten nicht herausixen konnten, könnte schon als kleiner Erfolg gelten. "Es ist aktuell sehr viel drin, das in eine richtige Richtung geht", meint Tobias Holle, der für den Klimadelegation e.V. das Geschehen in Dubai beobachtet. Es sei gut, dass der Ausstieg noch im Rennen sei.

"Treten in kritische Phase der Verhandlungen ein"

Nur ist - erstens - noch gar nichts entschieden. Manche sagen, das Geschacher und Gepoker gehe jetzt erst richtig los. Am Montag beginnen offiziell die "finalen Verhandlungen", bei denen die zuständigen Ministerinnen und Minister den Hut aufhaben werden. Vorher spielte die Musik auf Delegationsebene. Und am Ende, offiziell am Dienstag, wahrscheinlicher aber am Mittwoch oder Donnerstag, muss das Votum einstimmig sein.