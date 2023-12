Baerbock sieht viel Widerstand im Kampf um mehr Klimaschutz

Unser CO2-Budget ist nur noch halb so groß wie im letzten IPCC-Bericht prognostiziert. Statt 500 Gigatonnen CO2-Emissionen dürfen wir nur noch 250 Gigatonnen emittieren. 04.12.2023 | 6:39 min

In den Bemühungen um mehr Klimaschutz sieht Außenministerin Annalena Baerbock nach wie vor viel Widerstand bei Ländern, die auf Brennstoffe wie Öl und Gas setzen. Es gehe darum, "den Weg aus der fossilen Welt" zu beschreiben, sagte die Grünen-Politikerin am Samstag bei der Weltklimakonferenz in Dubai (COP28).

Deshalb werde der Schwerpunkt ihrer Arbeit sein, bei den Ländern für mehr Klimaschutz zu werben, deren Reichtum auf fossilen Brennstoffen beruhe, kündigte Baerbock an. Es gebe in Dubai eine "Allianz des Machens" über Regionen und Kontinente hinweg. Industriestaaten wie Deutschland hätten gezeigt, dass Klimaschutz "auch zum Erhalt und zur Stärkung des industriellen Standortes beitragen kann".

Klima-Fonds als "Grundlage des Vertrauens"

Seit heute führt Außenministerin Baerbock die deutsche Verhandlungsgruppe bei der Weltklimakonferenz an. Welche Rolle Deutschland dort spielen wird, berichtet Andreas Stamm. 08.12.2023 | 1:16 min

Opec-Staaten wollen Klimaschutz blockieren

In einem Brief, der der Nachrichtenagentur AFP vorliegt, hatte Opec-Generalsekretär Haitham al-Ghais am Mittwoch an die 13 Mitgliedstaaten seiner Organisation sowie weitere zehn mit ihr verbündete Länder geschrieben, es bestehe "äußerste Dringlichkeit", sich in Dubai Beschlüssen zur Abkehr von fossilen Energien zu widersetzen.