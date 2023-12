Weltklimakonferenz: Rund 20 Staaten wollen mehr Atomkraft

In Deutschland abgeschaltet, auf der Weltklimakonferenz gefordert: die Nutzung von Atomkraft.

Eine Gruppe von etwa 20 Staaten hat auf der UN-Klimakonferenz in Dubai zum Ausbau der Atomkraft aufgerufen. Beteiligt an der gemeinsamen Erklärung sind unter anderem die USA , Frankreich, Großbritannien und das Gastgeberland Vereinigte Arabische Emirate.

Ziel sei es, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zu verringern, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

UN-Generalsekretär Guterres hat bei der Weltklimakonferenz in Dubai gemahnt, dass es noch nicht zu spät sei, den Zusammenbruch und das Verbrennen der Erde zu verhindern. 01.12.2023 | 1:41 min

Forderung: Akw-Leistung bis 2050 verdreifachen

Kerry verwies auf Aussagen aus der Wissenschaft, wonach Klimaneutralität bis 2050 ohne Atomkraft "nicht erreichbar ist". Demnach sollen internationale Finanzinstitutionen den Ausbau der Atomkraft fördern. Zurzeit ist dies teilweise in deren Statuten ausgeschlossen. Kritiker verweisen auf die mit der Atomkraft verbundenen Risiken, ungeklärte Entsorgungsfragen sowie hohe Kosten.

Ist der Atomausstieg überfällig? Sind wir vorbereitet? Wie können wir Wärme und Energie in Zukunft sichern? Der Ausstieg könnte Raum für Zukunftstechnologien schaffen. 11.04.2023 | 27:47 min

IAEA: Mehr Investitionen in Kernkraft

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, forderte ebenfalls weitere Investitionen in die Kernkraft. Es wäre ein "Fehler", die Atomenergie aufgrund von Problemen bei einigen Projekten abzulehnen, sagte er am Rande der UN-Klimakonferenz in Dubai. Hürden bei der Finanzierung von Atomkraftwerken müssten überwunden werden.