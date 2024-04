Weniger Stahlproduktion : Thyssenkrupp plant Stellenabbau

12.04.2024 | 08:12 |

Thyssenkrupp will in seinem Werk in Duisburg deutlich weniger Stahl produzieren. Viele Arbeitsplätze sind in Gefahr, doch die Gewerkschaft IG Metall will um den Standort kämpfen.