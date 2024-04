Scholz in China: "Wettbewerb muss fair sein"

Scholz kritisierte, dass sich Russland nicht an dieses Prinzip halte. Der Kanzler will sich bei der chinesischen Führung am Dienstag dafür einsetzen, dass Peking die Unterstützung für Russland etwa durch die Lieferung von Dual-Use-Gütern, die für zivile und militärische Zwecke genutzt werden können, beendet und in Moskau auf einen Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine drängt.