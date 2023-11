EVP-Chef Weber fordert Zölle auf chinesische E-Autos

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte in ihrer Rede zur "Lage der EU" eine härtere wirtschaftspolitische Gangart gegenüber China in Aussicht gestellt. Im Straßburger EU-Parlament kündigte sie eine offizielle Wettbewerbsuntersuchung wegen Marktverzerrungen durch chinesische Subventionen für Elektroautos an. Sie warf Peking vor, die Weltmärkte mit künstlich verbilligten Fahrzeugen zu "überschwemmen".