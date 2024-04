Die Familienunternehmer: Kritik am Standort Deutschland

Umfrage: Standortbedingungen schlecht für Investitionen

Immer wieder lässt der Verband mit dramatischen Meldungen aufhorchen. Zum Beispiel habe eine Umfrage unter den Mitgliedern ergeben, dass 22 Prozent mindestens einmal pro Woche darüber nachdenken, ihr Unternehmen zu verkaufen. Nur noch 22 Prozent der international tätigen Unternehmen wollen in Deutschland investieren, weil die Standortbedingungen so schlecht seien, verkündete gerade erst die Präsidentin des Verbandes, Marie-Christine Ostermann.

Familienunternehmen "langfristig geprägt"

Bei Familienunternehmen spielen Geschichte und Tradition eine wichtige Rolle. "Sie sind anders als alle anderen Unternehmen, weil sie vor allem langfristig geprägt sind", sagt Nadine Kammerlander. Die Professorin forscht und lehrt an der WHU - Otto Beisheim School of Management über Familienunternehmen. "Sie denken nicht in Quartalen, sondern in Jahrzehnten und Generationen. Und das ist ein wichtiger Baustein, um innovativ zu bleiben und sich weiterzuentwickeln."