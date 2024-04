Krise oder Wende: Wo steht die deutsche Wirtschaft?

Vergangene Woche auf dem "Ludwig-Erhard-Gipfel" am Tegernsee in Bayern : ein Stelldichein von Wirtschaftslenkern, Wissenschaftlern und Spitzenpolitikern. Das Thema: Wie geht es Deutschlands Wirtschaft? Die fast einhellige Meinung: Als Standort ist Deutschland zu teuer, zu kompliziert, zu langsam.

Vier Jahre kein Wachstum, die Wirtschaft bewege sich bestenfalls seitwärts, so Lars Feld, ehemals Vorsitzender der Wirtschaftsweisen. Die Stimmung in den deutschen Unternehmen sei schlecht. Viele sprechen von Krise.

Deutschlands Wirtschaft in der Krise - oder doch nicht?

Das will Enzo Weber, Professor am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg, so nicht stehen lassen: "Man sollte damit vorsichtig sein, alles, was nicht gut läuft, gleich als Krise zu bezeichnen."