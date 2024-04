Was die Leitzinsen für Sparer bedeuten

Das wichtigste Interesse der europäischen Notenbank ist die Preisstabilität. Alle sechs Wochen berät die Europäische Zentralbank (EZB) darüber, was zu tun ist, um die Inflation auf dem Niveau von zwei Prozent zu halten oder dahin zurückzubringen. Bei der Sitzung am 11. April hat die EZB ihre Leitzinsen noch einmal unverändert gelassen . Die nächsten beiden Zinssitzungen finden am 6. Juni und am 18. Juli jeweils in Frankfurt statt.