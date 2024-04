Wirtschaft: Wachstumsprognose für 2024 nur vage Hoffnung

Anschaulich wird das am Beispiel eines größeren Familienunternehmens, das zur gleichen Zeit in den Ausbau von Fertigungsanlagen in den USA und am Stammsitz in Deutschland investieren wollte; Ausrüstungsinvestitionen in immerhin dreistelliger Millionenhöhe. In Amerika stand die Halle schon, während in Deutschland nicht mal eine Baugenehmigung vorlag: Das Unternehmen sollte auf dem Baugrundstück erstmal die Insekten zählen.