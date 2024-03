Umsatzminus im Einzelhandel - doch es gibt Hoffnung

Trotz sinkender Inflation und steigender Löhne lassen die deutschen Verbraucher immer weniger Geld in den Geschäften. Der Umsatz im Einzelhandel sank im Februar um 1,8 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Inflationsbereinigt (real) gab es einen noch etwas stärkeren Rückgang von 1,9 Prozent - das war nicht nur das vierte Minus in Folge, sondern zugleich das größte seit Oktober 2022.

Das kommt unerwartet: Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem Wachstum von 0,3 Prozent gerechnet. Gemessen am Februar 2023 gab es ein reales Minus von 2,7 Prozent, das mehr als dreimal so stark ausfiel wie vorhergesagt.

Volkswirte: Daten bleiben hinter Erwartungen zurück

"Das ist eine kalte Dusche für jegliche Konsumhoffnungen", kommentierte der Chefvolkswirt der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank, Alexander Krüger, die Entwicklung. Die führenden Wirtschaftsinstitute haben in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für die Bundesregierung den privaten Konsum zur "wichtigsten Triebkraft der Konjunktur" ausgerufen.

Ostern liefert Hoffnungsschimmer

Hinzu kommt: Preiserhöhungen planen in den nächsten Monaten unterm Strich nur noch so wenige Einzelhändler wie zuletzt vor drei Jahren. Viele Händler hoffen auch auf ein gutes Geschäft durch die Mitte Juni beginnende Fußball-Europameisterschaft in Deutschland, zumal sich die Stimmung der Fans durch die jüngsten Siege der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gegen Frankreich und die Niederlande deutlich verbessert hat.