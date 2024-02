Verdi: Warnstreiks im Einzelhandel und bei der Postbank

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Einzelhandels für diesen Freitag zu bundesweiten Streiks aufgerufen. Diese Woche seien Aktionen in Filialen und Lagern des Lebensmittelhändlers Edeka geplant. Für Freitag erwartet die Gewerkschaft bundesweit rund 13.000 Streikende.

Die Stimmung im Einzelhandel ist aufgrund der Inflation und der Zurückhaltung der Kunden schlecht. Wie die Umsätze für das abgelaufene Jahr ausfallen, weiß Frank Bethmann. 05.01.2024 | 1:13 min

Zentrale Kundgebungen sollen unter anderem in Köln, Chemnitz, Hamburg und Minden stattfinden. Bis Ostern sollen laut Verdi mehrere Aktionswochen folgen. Dabei stünden dann auch andere Handelskonzerne im Fokus, die laut Verdi die Verhandlungen blockieren.

Tarifrunde im Einzelhandel dauert seit Monaten an

Verdi teilte mit, damit sollen die Arbeitgeber zur Rückkehr an den Verhandlungstisch und zum Abschluss eines Tarifvertrags bewegt werden. Seit mittlerweile mehr als acht Monaten verlaufen die Gespräche zwischen den Tarifpartnern im Handel ohne Ergebnis. Verdi wirft den Arbeitgebern vor, die Verhandlungen zu blockieren.

Verdi fordert mindestens 2,50 Euro mehr pro Stunde

Die Arbeitgeber hätten gleich in der ersten Verhandlungsrunde vor über zehn Monaten ein Angebot vorgelegt und es mehrfach nachgebessert. Verdi dagegen habe sich nicht bewegt. Das führe in eine Sackgasse.

Das Weihnachtsgeschäft gab 2023 vielerorts wenig Grund zum Jubeln, so der Einzelhandelsverband. Mehr als die Hälfte der Händler sprach von stärkeren Umsatzrückgängen. 21.12.2023 | 2:34 min

Verdi fordert im Einzelhandel unter anderem in allen Regionen mindestens 2,50 Euro mehr pro Stunde und eine Laufzeit von einem Jahr. Je nach Bundesland kommen weitere Forderungen hinzu.

Um 5,9 Prozent stiegen die Verbraucherpreise 2023 in Deutschland. Zwar sank die Inflationsrate monatelang, zog zuletzt aber wieder an. Mit ihr wächst auch die Unsicherheit. 04.01.2024 | 2:39 min

Verdi ruft auch Postbank-Beschäftigte zu Warnstreiks auf

Arbeitsniederlegungen soll es auch bei der zur Deutschen Bank gehörenden Postbank geben. Die bundesweiten Aktionen sollen an diesem Freitag zunächst in Hamburg starten und in den darauffolgenden Tagen auf andere Bundesländer ausgeweitet werden.