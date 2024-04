Erneuerbare decken Strombedarf zu 56 Prozent

Das Solarpaket , dessen erster Teil an diesem Freitag den Bundestag passierte, enthalte wichtige Instrumente, um sowohl den Ausbau der Photovoltaik als auch den der Windenergie an Land weiter zu beschleunigen. "Die vorgesehenen Maßnahmen müssen nun schnell in die Umsetzung gehen." Zudem müsse der Aus- und Umbau der Netze weiter vorangetrieben werden.