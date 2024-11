COP29: Klimaforscher hält Trump-Faktor für "verkraftbar"

Kontinuierlich analysiert der Climate Action Tracker des NewClimate Institute die Bemühungen der internationalen Staatengemeinschaft in Sachen Klimaschutz. Und ob die reichen, die globale Erwärmung unter zwei Grad, der oberen Zielmarke aus dem Pariser Klimaabkommen, zu halten. Dafür werden Daten, Zielfestlegungen und politische Entwicklungen in den wichtigsten Staaten unter die Lupe genommen. ZDFheute sprach mit dem Gründer des NewClimate Institute, Niklas Höhne.

Die globalen CO2-Emissionen durch fossile Brennstoffe steigen weiter an, gehen in der EU und den USA aber zurück. Gleichzeitig wächst der Anteil erneuerbarer Energien.

Höhne: Ja, so schnell wie irgend möglich. Ein zu schnell gibt es gar nicht. Denn dann wird es eine Überkapazität geben. Und in einer Situation mit einem Überfluss an fossilen und erneuerbaren Energien, werden die Erneuerbaren immer gewinnen, weil Wind und Sonne, wenn die Anlagen stehen, quasi umsonst produziert werden können.