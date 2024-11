Klimakonferenz eröffnet: Welche Hürden die COP29 nehmen muss

Ukraine, Nahost, Trump, Ampel-Chaos: Die Klimakrise ist auf der politischen Agenda weit abgerutscht - obwohl sie sich dramatisch zuspitzt. Das zeigen etwa Flutkatastrophen wie jüngst in Spanien. Unter diesen Vorzeichen hat an diesem Montag in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku die 29. UN-Klimakonferenz (COP29) begonnen.

Was bringt eine weitere Klimakonferenz?

Bei der UN-Klimakonferenz geht es unter anderem um Klimafinanzierung. Das bisher geltende Ziel von 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr, mit denen die wohlhabenderen Staaten Entwicklungsländer beim Umgang mit dem Klimawandel unterstützen und das 2022 erstmals erreicht wurde, muss überarbeitet werden. Die Verabredung läuft 2025 aus. Klar ist: Der Betrag muss deutlich angehoben werden. Gastgeber Aserbaidschan hat eine Reihe von Initiativen angekündigt, zu denen auch ein Fonds gehört, in den hauptsächlich erdölproduzierende Länder einzahlen sollen. Aus ihm sollen die Entwicklungsländer Gelder erhalten, die am meisten unter dem Klimawandel leiden. Wie der Fonds konkret funktionieren soll, ist bisher unklar.

COP29 in Aserbaidschan: Worum geht es in Baku?

Der Klimawandel wird durch zahlreiche Extremwetterereignisse wie zuletzt in Spanien immer sichtbarer. Auf der Weltklimakonferenz COP29 in Baku wird über neue Maßnahmen beraten.

Wieso findet das Treffen in Aserbaidschan statt?

Wie entwickelt sich die Erderwärmung?

Das aktuelle Jahr wird dem EU-Klimawandeldienst Copernicus zufolge so gut wie sicher das erste seit Aufzeichnungsbeginn werden, in dem es im Durchschnitt mehr als 1,5 Grad wärmer als im vorindustriellen Mittel war. Damit werde es auch das wärmste Jahr seit dem Start der Messungen.

Der Mai war der zwölfte Monat in Folge mit Rekordtemperaturen weltweit. Die Durchschnittstemperatur lag seit dem vergangenen Juni 1,6 Grad höher als in der vorindustriellen Zeit.

Was wäre ein Erfolg in Baku?

Vor allem geht es in Baku um Geld. Denn: ohne Geld kein Klimaschutz. Der Ausbau der erneuerbaren Energien , aber auch der notwendige Umbau bei Gebäuden und im Verkehr kosten Geld. Das gilt ebenso für die Anpassung an den Klimawandel: Deiche, mehr Grün in Städten oder ein Umbau der Landwirtschaft wollen bezahlt werden.

Damit all das auch in ärmeren Ländern gelingt, haben die Industriestaaten schon vor Jahren zugesagt, jährlich 100 Milliarden US-Dollar bereitzustellen. Diese Zusage gilt zunächst bis 2025. Wie es dann weitergeht, soll in Baku geklärt werden. Das neue Ziel soll sich am tatsächlich ermittelten Bedarf richten.