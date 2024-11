Wo früher ihr Bett stand, wächst heute ein Baum. Von Annie Sitholes altem Haus in einem Dorf Malawis, ein Land im Süden des afrikanischen Kontinents, sind nur ein paar Mauern übrig. Anfang 2023 raste Zyklon Freddy über das Land: Möbel, Kleidung, ihr Vieh - alles wurde weggeschwemmt. Eineinhalb Jahre ist das jetzt her. Ihr Dorf gibt es nicht mehr.

Hilfen für Klimaschäden im globalen Süden

Weil diese Entwicklung eine Folge der Emissionen ist, die vor allem reiche Länder in die Atmosphäre geblasen haben, einigten sich die Staaten der Welt 2022 auf einen Hilfsfonds: 661 Millionen US-Dollar haben die Länder des globalen Nordens für den Kampf gegen Loss und Damage zugesagt, gegen Verluste und Schäden in Entwicklungsländern. Diese Unterstützung dürfte auch Thema bei der laufenden UN-Klimaschutzkonferenz COP29 sein.

Bei der UN-Klimakonferenz geht unter anderem um Klimafinanzierung. Das bisher geltende Ziel von 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr, mit denen die wohlhabenderen Staaten Entwicklungsländer beim Umgang mit dem Klimawandel unterstützen und das 2022 erstmals erreicht wurde, muss überarbeitet werden, da diese Verabredung 2025 ausläuft. Klar ist: Der Betrag muss deutlich angehoben werden. Gastgeber Aserbaidschan hat eine Reihe von Initiativen angekündigt, zu denen auch ein Fonds gehört, in den hauptsächlich erdölproduzierende Länder einzahlen sollen. Aus ihm sollen jede Entwicklungsländer Gelder erhalten, die am meisten unter dem Klimawandel leiden. Wie der Fonds konkret funktionieren soll, ist bisher unklar.

Geld aus Schottland für Häuser auf Sand

Malawi hat als eines der ersten Länder Geld für Klimaschäden bekommen. Nicht aus einem großen Topf, sondern direkt überwiesen aus Schottland, Teil von Malawis ehemaliger Kolonialmacht Großbritannien . Zwei Millionen Pfund aus einem sogenannten Loss-and-Damage-Fonds - nur wenig Geld, gemessen an dem, was gebraucht wird.

Zyklon Freddy traf Malawi 2023 mit voller Wucht: Mehr als 1.200 Menschen starben, 700.000 wurden vertrieben, waren gezwungen sich ein neues Leben aufbauen. Annie Sithole war eine von ihnen. Das Land, auf dem sie mal gelebt hat, war fruchtbar. Sie und die anderen Dorfbewohner bauten Mais oder Bohnen an, Produkte zum Verzehr, die Überschüsse verkauften sie. Das reichte zum Überleben. Das fruchtbare Land aber wurde von der Regierung als unbewohnbar deklariert, Schulen und Krankenhäuser wurden erst gar nicht wieder aufgebaut – zu groß die Gefahr von erneuten Wetterkatastrophen, zu nah am Wasser gelegen. Die neue Heimat vieler ist davon weit entfernt. Es soll sicherer sein, aber wovon leben?

Loss and Damage: Geld ohne Auflagen

760 US-Dollar pro Haushalt, ausgezahlt über eine NGO in drei Raten, ohne Auflagen: Sie können damit machen, was sie wollen. Denn Loss and Damage ist keine Entwicklungshilfe. Vielmehr soll das Geld den Betroffenen helfen, in ein selbstbestimmtes Leben zurückzufinden. Es soll sichtbare Schäden und individuelle Verluste auffangen, erklärt Tom Mtenje von der NGO Give Directly.