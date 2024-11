Der Klimawandel wird eine zunehmende Gefahr für den Menschen. Das zeigen Ereignisse weltweit, zuletzt in Spanien. In Aserbaidschan wird nun über Gelder zur Bekämpfung beraten.

Und das zu einem Zeitpunkt, an dem der Klimawandel immer deutlicher spürbar wird. Rekordtemperaturen zu Wasser, zu Land, Hitzewellen, katastrophale Regenfälle , eine Liste von Extremwetterereignissen, die schier endlos scheinen. In einer Welt, die sich etwa um 1,3 Grad erwärmt hat, verglichen mit der vorindustriellen Zeit.

Klimaforscher: Keine Erwartungen an die COP29 in Baku

Als einer der renommiertesten und engagiertesten Klimaforscher legt Latif nach. "Es ist geradezu lächerlich, am 1,5-Grad-Ziel festzuhalten. Wir haben es de facto schon längst gerissen." Die Politik leide unter Realitätsverlust, und trotz 28 Klimakonferenzen würden die Treibhausgasemissionen jedes Jahr weiter steigen. "Ich erwarte mir auch von der 29. in Baku nichts."

Ein hartes Urteil, doch der Pessimismus in der internationalen Klimadiplomatie vor dem zweiwöchigen Treffen in Aserbaidschan ist groß. Beim Gastgeber, der für einen Verhandlungserfolg durchaus eine wichtige Rolle spielt, fängt die Skepsis an. Zum dritten Mal eine COP in einem autoritären Staat, mit einer prekären Menschenrechtslage.