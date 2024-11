Schöner kann die Kirche von Varengeville kaum gelegen sein: auf einem Berg direkt am Meer, Panoramablick auf die berühmten Steilküsten der Normandie. Doch in einigen Jahren wird die Kirche samt vorgelegenem Friedhof vom Einsturz bedroht sein, denn die Steilküste kommt immer näher.

Küstenerosion in Frankreich schreitet voran

Folge von Extremwetterereignissen

Der Gardasee ist Ende Februar so leer wie nie: Auf einen Dürre-Sommer folgte ein regenarmer Winter mit kaum Schnee in den Bergen. Auch Frankreich macht die Dürre zu schaffen.

Bis 2100: Über eine halbe Million Hektar betroffen?

Ein weiteres Problem, so Vigné: An Teilen der Küste seien schon mehrere Meter Küste auf einmal abgebrochen: "40 Meter Steilküste, von denen man dachte, sie würden in 100 Jahren abfallen, sind plötzlich niedergestürzt. Das ist das Besorgniserregende an diesem Steilküstenabschnitt".