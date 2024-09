Frankreich: Konservative Regierung nach linkem Wahlerfolg

Sechs Ministerinnen und Minister gehören dem konservativen Lager an, unter ihnen Innenminister Bruno Retailleau, bislang Fraktionschef der Republikaner im Senat. Außenminister wird der bisherige Europaminister Jean-Noël Barrot. Der 41-Jährige ist ein Befürworter einer gemeinsamen Schuldenaufnahme in der EU.

Linkes Lager stellt nur einen Minister

Einflussreichste Ressorts mit Männern besetzt

"Reaktionäre Regierung, die der Demokratie den Stinkefinger zeigt"

Neues Kabinett tritt am Montag zusammen

Das neue Kabinett soll am Montagnachmittag zu seiner ersten Sitzung zusammentreten. Es wird erwartet, dass Barnier am 1. Oktober seine Regierungserklärung in der Nationalversammlung abgibt. Die Regierung müsste bis diesem Datum eigentlich auch den Haushaltsentwurf für 2025 vorlegen, so dass er bis zum Jahresende debattiert und verabschiedet werden kann.