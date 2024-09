Michel Barnier wird Frankreichs neuer Premier

So lange wie nie zuvor in der Fünften Republik hat Frankreich schon keine voll handlungsfähige Regierung mehr. Präsident Macron hat das Land in die Krise manövriert, indem er nach dem Wahlsieg der Rechtspopulisten bei der Europawahl im Juni Neuwahlen ausgerufen hat, die zu komplizierten Mehrheitsverhältnissen geführt haben. Nach einer Woche nahm Macron den Rücktritt von Premierminister Gabriel Attal an, dessen Regierung aber weiter geschäftsführend im Amt ist.Mehr als zwei Dutzend Namen wurden seitdem als mögliche Kandidaten für das Amt des Premierministers genannt - unter ihnen viele, die in der Öffentlichkeit komplett unbekannt waren, aber auch einige ranghohe Politiker. Macron ist dafür bekannt, dass er gerne am Ende einen Überraschungskandidaten aus dem Hut zieht - wie nun mit Barnier geschehen.Der Präsident kann ernennen, wen er will, ist aber darauf angewiesen, dass dieser oder diese das Amt nicht umgehend durch ein Misstrauensvotum verliert. Die Zeit drängt: Bis Anfang Oktober muss die neue Regierung eigentlich ihren Haushaltsentwurf für 2025 vorlegen.Quelle: AFP