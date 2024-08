Frankreich: Warum Macron rasch neuen Premier finden muss

Das Wahlergebnis war nicht eindeutig, die Regierungsbildung gestaltet sich schwierig. Schnell wird sich daran nichts ändern: Präsident Macron will mit weiteren Schritten bis nach den olympischen Spielen warten.

Pattsituation in Frankreich : Nach der vorgezogenen Parlamentswahl hat kein Lager eine Regierungsmehrheit. Noch immer ist unklar, wie es in dem Land weitergeht. Alle Augen richten sich auf einen Mann.

Bei der Wahl in Frankreich haben so viele Menschen abgestimmt wie seit mehr als vier Jahrzehnten nicht. Es habe eine starke Mobilisierung gegeben, berichtet ZDF-Korrespondentin Anna Warsberg.

Bekommt Frankreich nun einen neuen Regierungschef?

Für Frankreich, das größere Kompromisse und Koalitionen in der Politik nicht gewohnt ist, ist das eine verzwickte Situation . Hinzu kommt, dass die Lesarten des Wahlergebnisses erheblich auseinandergehen. Im linken Lager sieht man einen klaren Regierungsauftrag und echauffiert sich über Staatschef Macron, der die vorgeschlagene Premierministerin Lucie Castets nicht ins Amt hebt.

Der Präsident hingegen deutet, dass die Wählerschaft eine Zusammenarbeit über politische Lagergrenzen hinweg will - und somit auch seine Mitte-Kräfte Teil der Regierungstruppe sein sollten.

Kommt eine große Koalition?

Ist Macron, der die vorgezogene Parlamentswahl ohne wirkliche Not angezettelt und krachend verloren hat, einfach nur ein schlechter Verlierer, der keine Macht abgeben will? Oder ist er Realist? Sucht er - im Gegensatz zu französischen Konventionen - nach einer möglichen großen Koalition, um aus der politischen Sackgasse zu kommen?

So verlief die Wahl: Der Sieg des Linksbündnisses kam überraschend, für Frankreich und ganz Europa.

Zeit für Regierungsfindung drängt

Auch wenn Macron betont, dass es nicht um einen einzelnen Namen geht, dürfte die Frage, wer die Regierung anführt, in den Gesprächen durchaus eine zentrale Rolle spielen. Neben der von den Linken eingebrachten Castets werden etwa der konservative Regionalpräsident Xavier Bertrand, der ehemalige Premier Bernard Cazeneuve und der frühere französische Außenminister und spätere EU-Kommissar Michel Barnier als potenzieller Premier gehandelt.

So schwierig es auch sein mag, auszuhandeln, wer in Frankreich künftig mit welcher Mannschaft regiert, die Zeit drängt. Denn für das kommende Jahr muss ein Haushalt verabschiedet werden. Eigentlich würden die Beratungen dazu im Parlament bereits im Herbst beginnen.

Die neue Regierung wird vorher mit Sicherheit noch einmal Hand an den Entwurf der aktuellen geschäftsführenden Truppe von Attal anlegen wollen. Nicht zuletzt droht eine langwierige Regierungsfindung auch, als Verzögerungstaktik Macrons verstanden zu werden und den Frust und den Vertrauensverlust in der Bevölkerung wachsen zu lassen. Viel Zeit bleibt dem Präsidenten also nicht, um einen neuen Premier zu finden.