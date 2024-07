Wahl in Frankreich: Was bedeuten die Ergebnisse für Macron?

Nach einem kurzen Wahlkampf hat Frankreich eine neue Nationalversammlung gewählt. Überraschend holte bei der Wahl am vergangenen Sonntag das linke Bündnis Nouveau Front Populaire die meisten Sitze , nachdem Jordan Bardella mit seinem rechtspopulistischen Rassemblement National in Umfragen vorn lag. Keine Partei erlangte eine absolute Mehrheit von 289 Abgeordneten. Nun stehen sich Macrons Mitte, das linke Bündnis und die Rechtspopulisten in der Nationalversammlung gegenüber. Bastien François, Politologe an der Sorbonne, ordnet die Pattsituation ein.