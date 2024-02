Neue Hangrutsche: Warum an der Küste die Klippen bröckeln

Wie Bürgermeister Benjamin Heinke (CDU) erklärte, gab der Hang am Wochenende dem Gewicht des massiven Bauwerks nach. "Wir hatten schon seit Längerem damit gerechnet und den gefährdeten Küstenabschnitt abgesperrt. Der anhaltende Regen der letzten Wochen hat den Vorgang nun wohl beschleunigt", sagte Heinke.

Überwachungsanlage einst von NVA genutzt

Der nun abgerutschte Bunker war Teil einer größeren Anlage, die die Nationale Volksarmee Ende der 1950er Jahre errichten ließ, um das Geschehen auf der Ostsee zu überwachen. Das etwa 15 Meter hohe Kliff an der Westküste der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst bot topografisch dafür beste Voraussetzungen.

Böden sind aufgeweicht

Infolge dieser Küstenerosion wurde die Anlage im Laufe der vergangenen Jahrzehnte unterspült. Einige Teile der Bunkeranlage waren bereits vor Jahren ins Meer gestürzt. Der Uferweg ist bei Touristen sehr beliebt, musste aus Sicherheitsgründen an mehreren Stellen aber bereits verlegt werden.

Abbrüche an gesamter Ostseeküste

Auch auf der Insel Poel wurden jüngst Wanderwege landeinwärts verschoben. In Travemünde brach im Februar zudem ein großes Stück der Brodtener Steilküste ab. Auch hier waren wochenlange Regenfälle die Ursache für die Hangrutsche.

Wir sollten verstehen, was dort passiert: Die Küste ist dynamisch und weicht zurück.

Experte erwartet keine Abbrüche in naher Zukunft

Der jährliche Rückgang liege im Schnitt 50 bis 100 Zentimetern pro Jahr - allerdings in einzelnen Bruchstücken und nicht kontinuierlich. Einen weiteren Abbruch in Ahrenshoop, Poel oder Travemünde erwarte er deshalb nicht in unmittelbarer Zukunft.