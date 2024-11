Klimakonferenz - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die Klimakonferenz der Vereinten Nationen fand erstmals im Jahr 1979 in Genf in der Schweiz statt. Seither treten die Vertragsstaaten jährlich in einem anderen Land zusammen. Ziel der Konferenz ist es, gemeinsame Maßnahmen im internationalen Kampf gegen den Kllimawandel zu verhandeln. Als Austragungsort für 2024 wurde Aserbaidschan ausgewählt. Die COP29 wird vom 11. bis 24. November in der Hauptstadt Baku stattfinden. ZDFheute informiert aktuell zur Klimakonferenz: News und Hintergründe in der Übersicht.