Klimakonferenz COP: Angst vor "gigantischem Misserfolg"

Beobachter fürchten, dass die Weltklimakonferenz in Dubai zum Misserfolg werden könnte.

Noch ist gar nichts entschieden. Doch das, was COP-Präsident Sultan Ahmed Al Jaber da am Montag als Entwurf für die Abschlusserklärung vorgelegt hat, macht wenig Hoffnung - auf ein Ende der Klimakonferenz im Zeitplan sowieso, aber vor allem auf einen Beschluss, konsequent und weltweit bis zu einem bestimmten Zeitpunkt aus Kohle, Öl und Gas auszusteigen.

Denn genau das will eine große Mehrheit der fast 200 verhandelnden Länder, darunter Deutschland und die EU . Öl- und gasproduzierende Länder blockierten bisher und scheinen sich zumindest in diesem ersten Entwurf auch durchgesetzt zu haben.

Baerbock: "Entwurf ist eine Enttäuschung"

Für "uns als EU" seien wesentliche Elemente "nicht akzeptabel", sagt sie. Die suggerierten, dass fossile Energien in unserer Zukunft weiterhin eine entscheidende Rolle spielen können - sogar ein Neubau von Kohlekraftwerken wäre weiter möglich.

Kurz vor Ende der COP28 ist ein Streit über den Abschlusstext ausgebrochen. Der Entwurf sieht keinen Austritt aus fossilen Energien vor. ZDF-Umweltexperte Andreas Stamm berichtet. 11.12.2023 | 1:09 min

Kann-Formulierungen statt Entscheidungen

Unter "kann" fallen sogar die Textstellen, in denen eine Verdreifachung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien und die Verdopplung der Energieeffizienz bis 2030 angestrebt wird. Eine klare Entscheidung galt schon vor der COP fast als sicher.

Beobachter: Energiepaket wäre Erfolg für fossile Lobby

Der COP-Präsident hat das Energiepaket so schwach gestaltet, dass die fossile Lobby es als Erfolg feiern würde.

Jedes Jahr kommen wir wieder auf die Klimakonferenz und müssen unser Trauma durchleben. Wenn dieser Text so bleibt, heißt das die Zerstörung unserer Inseln.

Dabei hatte UN-Generalsekretär António Guterres noch am Morgen gesagt, jetzt sei die Zeit für maximalen Ehrgeiz. Der Kampf gegen die Erderhitzung erfordere, "aus allen fossilen Energieträgern auszusteigen". Sein Appell kam bisher jedenfalls noch nicht bei allen an.

Forscher warnen vor klimatischen Veränderungen, die Domino-Effekte auslösen können. Die Warnung erreicht die Weltklimakonferenz zur Halbzeit - ob sie etwas bewegen kann ist fraglich. 06.12.2023 | 1:45 min

Direkte Verhandlungen zwischen EU und dem COP-Präsidenten erwartet

Die EU und andere gehen jetzt wohl zunächst in direkte Verhandlungen mit dem COP-Präsidenten - in der Hoffnung , die gestrichenen Passagen wiederzubeleben. Erwartet wird ein hartes Ringen. Dass, wie von Al Jaber verkündet, der finale Hammer schon am Dienstagvormittag fallen würde, damit hat sowieso nie ernsthaft jemand gerechnet. Bisher wurde auf Klimakonferenzen noch immer überzogen.