Konferenz in Dubai: Neuer Klima-Entwurf fordert "Übergang"

Nach zwei Wochen zäher Verhandlungen hat der Präsident der Weltklimakonferenz in Dubai einen neuen Textvorschlag für ein abschließendes Klimaabkommen vorgelegt. Er sieht einen "gerechten, geordneten und ausgewogenen Übergang weg von fossilen Brennstoffen in den Energiesystemen" vor. Der Entwurf wurde im Vergleich zur Vorversion damit nachgeschärft.

Sollte das Papier angenommen werden, wäre es das erste Mal in den drei Jahrzehnten der COP-Klimagipfel, dass sich die Nationen auf eine konzertierte Abkehr von Öl, Gas und Kohle einigen. Fossile Brennstoffe machen derzeit rund 80 Prozent der weltweiten Energieversorgung aus.

Viele hatten Ausstieg aus fossilen Energien gefordert

Länder wie Deutschland setzten sich allerdings nicht mit ihrer Forderung durch, einen weltweiten Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas zu vereinbaren. Mehr als hundert Staaten hatten zuvor einen solchen "Phase out" gefordert. Der bisherige Entwurf der Abschlusserklärung war vor allem bei den USA und der Europäischen Union auf Widerstand gestoßen. Sie drängten auf eine klare Formulierung, um ein Ende des fossilen Zeitalters zu signalisieren - gegen den Protest von Mitgliedern der Erdölproduzentengruppe OPEC und ihrer Verbündeten.

Konkret peilt das 21-Seiten-Papier an:

"Nicht der große Wurf, aber auch kein Scheitern"

Es sei "nicht der große Wurf, den viele erhofft hatten, aber auch kein Scheitern", berichtet ZDF-Klimaexperte Andreas Stamm aus Dubai. Es sei ein "Umstieg, aber kein Ausstieg". Allerdings würden erstmals auch Öl und Gas benannt in so einem Dokument. Zudem wolle man noch in diesem Jahrzehnt loslegen. Es gebe aber auch noch viele Schlupflöcher. "Es ist ein erster Schritt."