Svenja Schulze: "Weltweit Klimaschutz fördern gut für uns"

: Frau Schulze, was sind ihre Eindrücke von dieser gigantischen Konferenz, überschattet der Krieg im Nahen Osten diesen Klimagipfel?

In den Verhandlungsräumen steht aber das Miteinander im Vordergrund. Alle merken, dass die Klimaveränderungen wirklich real und massiv sind. Deswegen ist der Druck, zu gemeinsamen Lösungen zu kommen, jedes Jahr größer. Aber wir sind gerade am Anfang der Verhandlungen. Ich hoffe, dass der Konflikt hier weiter außen vor bleibt.

: Mit den Vereinigten Arabischen Emiraten hat zum ersten Mal einer der vor dreißig Jahren als Entwicklungsland eingestuften Staaten in einen Klimaschutz-Fonds zugunsten ärmerer Staaten eingezahlt. Glauben sie, dass andere wie Saudi-Arabien, Katar , Singapur oder China , die mittlerweile kaum noch Entwicklungsländer im klassischen Sinn sind, jetzt auch zahlen werden?

Schulze: 30 Jahre lang haben die Entwicklungsländer dafür gestritten, dass es so einen Fonds für Schäden und Verluste gibt. Es scheiterte lange an der Frage "Wer zahlt eigentlich in diesen Fonds ein"? Dass die Emirate das nun tun, ist ein Erfolg und schon ein echter Paradigmenwechsel.