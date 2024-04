Aserbaidschan: Journalist festgenommen - auch fürs ZDF tätig

Die Sprachnachricht ist neun Sekunden lang, dann bricht sie ab. Imran Aliyev klingt gehetzt, als er die Worte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in sein Telefon spricht. "Ich wurde festgenommen, ich gehe raus, man führt mich irgendwohin." Er ist zu diesem Zeitpunkt gerade am Flughafen in Baku, er war gewarnt worden, dass die Sicherheitsbehörden gegen ihn vorgehen könnten. Er wollte für einige Zeit in die Türkei . Doch dazu kam es nicht.