Aserbaidschan: Kein Militärschlag gegen Armenien

Hikmet Hajiyev ist außenpolitischer Berater des aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Alijew. Er wurde 1979 in Ganja, Aserbaidschan, geboren. Hajiyev hat Master-Abschlüsse am NATO Defense College, dem George Marshall European Center for Security Studies und der Université libre Brüssel gemacht. Seit 2000 arbeitet er in verschiedenen Positionen im Außenministerium. Er gilt als rechte Hand von Alijew und als dessen engster Berater.