Wieso Armenier den nächsten Krieg fürchten

Vor vier Monaten eroberte Aserbaidschan die Region im Kaukasus. Fast alle dort wohnenden Armenier waren zur Flucht gezwungen. Doch wie geht es ihnen jetzt? 19.01.2024 | 2:36 min

Aserbaidschan will Verkehrskorridor durch Armenien

Sjunik liegt ganz im Süden von Armenien. Die Region grenzt an den Iran , an Aserbaidschan und an die aserbaidschanische Exklave Nachitschewan. Und genau das ist das Problem.

Krieg oder Frieden?

1. Die beiden Konfliktparteien finden eine friedliche Lösung

2. Aserbaidschan greift den Süden Armeniens an und erkämpft sich so militärisch die Landverbindung

Außenministerin Baerbock will im Südkaukasus im Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien vermitteln. Seit Jahrzehnten streiten die beiden Länder um die Region Bergkarabach. 04.11.2023 | 1:50 min

Hoffnung auf Friedensvertrag

Aggressive Töne aus Baku

Aliyevs Rhetorik klingt nicht nach Entspannung, sondern nach neuen territorialen Ansprüchen. So sagte er in einem Interview am 13. Januar, Aserbaidschan habe nicht vor in einem möglichen Friedensvertrag die armenischen Grenzen anzuerkennen.