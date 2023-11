Schließlich gibt es im Hintergrund wirtschaftliche Interessen, Aserbaidschan ist reich an Erdgas. Doch der Versuch, Frieden zu erreichen, steht an erster Stelle, darum ging es bei Baerbocks Reise. In Israel und in der Ukraine ist das nicht in Sicht. Diplomatie in diesen Tagen, mühsam, anstrengend. Erfolge gibt es, wenn überhaupt, nur in ganz kleinen Schritten.