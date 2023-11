Armenien und Aserbaidschan: Baerbock ruft zu Gesprächen auf

Das Gebiet hatte sich in den 1990er Jahren in einem blutigen Bürgerkrieg mit Hilfe Eriwans von Baku losgelöst. Die Armee von Aserbaidschan hatte die Kapitulation der lokalen Armee in Bergkarabach am 19. September erzwungen . Mehr als 100.000 ethnische Armenier sind aus der Region geflohen.