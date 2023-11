OVKS-Gipfel: Wieso Putins Mini-Nato nutzlos ist

Niemand macht das so deutlich wie Paschinjan. Im Oktober hatte er bereits das Gipfeltreffen in Bischkek ausgelassen. Stattdessen nahm er an einem Treffen der Europäischen Gemeinschaft in Granada teil. Der Grund: Kurz zuvor hatte Aserbaidschan die Region Bergkarabach angegriffen. Was folgte, war ein Massenexodus von gut Hunderttausend Armenier*innen , verwaltet von russischen Friedenstruppen, die eigentlich dort stationiert waren, um die Sicherheit der Bergkarabach-Armenier*innen zu garantieren.