Aserbaidschans Präsident hisst Flagge in Bergkarabach

Aserbaidschans Präsident Ilham Aliyev küsst knieend in Militäruniform die aserbaidschanische Flagge in der Hauptstadt von Bergkarabach.

"Wir haben erreicht, was wir wollten", sagte der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev. Er war zu Besuch in der bisherigen Hauptstadt Bergkarabachs, die in Aserbaidschan Khankendi und in Armenien Stepanakert genannt wird. Es habe sich ein seit Jahrzehnten gehegter "Traum des aserbaidschanischen Volkes erfüllt", erklärte der autoritäre Präsident.