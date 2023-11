Bergkarabach: UN-Mission stellt "keine Schäden" fest

In den "besuchten Teilen" der Gebietshauptstadt Stepanakert habe das UN-Team "keine Schäden an öffentlicher ziviler Infrastruktur" einschließlich Krankenhäusern, Schulen und Wohnungen gesehen, sagte der Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres, Stéphane Dujarric, am Montag