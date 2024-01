Zwei Ex-Unionsabgeordnete wegen Korruption angeklagt

Die Vorwürfe richten sich gegen den langjährigen Abgeordneten Eduard Lintner ( CSU ), der bis zu seinem Ausscheiden 2009 im Bundestag saß, und Axel Fischer, der bis 2021 die CDU dort vertrat. In dem Verfahren geht es auch um die CDU-Politikerin Karin Strenz, die 2021 überraschend verstarb. Vier Jahre dauerten die Ermittlungen an, nun sah die Generalstaatsanwaltschaft München nach Informationen von ZDF, Spiegel und Standard den Verdacht auf Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern erhärtet.

Strenz hatte über Lintner Gelder vom autokratischen Regime in Aserbaidschan erhalten, wie durch eine Recherche der Süddeutschen Zeitung und der Rechercheorganisation Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) bereits 2017 bekannt wurde. Lintner hatte damals nicht bestritten , als bezahlter Lobbyist für Aserbaidschan tätig gewesen zu sein und bestätigte, dass Geld von staatlichen aserbaidschanischen Stellen an seine Firmen floss.

Die Rede war von mehreren Millionen Euro, die über 19 ausländische Briefkastenfirmen an Lintner ergingen. Lintner räumte damals auf Nachfrage ein, Geld auch einbehalten zu haben. Wie viel er behalten hatte, ist bis heute unklar. Laut Staatsanwaltschaft sollen ein staatseigenes aserbaidschanisches Unternehmen und zwei Gesellschaften Lintners jedenfalls Rahmenverträge abgeschlossen haben, die monatliche Vergütungen für angeblich von den Gesellschaften erbrachte Leistungen vorsahen. Zu den in der Anklageschrift erhobenen Vorwürfen teilte Lintner mit, er könne nur feststellen, dass diese "sachlich nicht berechtigt" seien.

"Kaviar -Diplomatie" - das geschmierte politische Parkett

Darüber hinaus versuchte Aserbaidschan nach Angaben der Staatsanwaltschaft Vertreter des Europarats mit "Geld- und Sachvorteilen" zu beeinflussen. Die Geschmierten sollten Entscheidungen im Sinne Aserbaidschans treffen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem nun ebenfalls angeklagten CDU-Mann Fischer vor, unter diesem Erwartungsdruck wie erwünscht gehandelt zu haben. Dabei geht es auch um Abstimmungen in der parlamentarischen Versammlung des Europarats. Bei mindestens einer Abstimmung von besonderer Relevanz für Aserbaidschan, wenn es also wie etwa am 26. Januar 2016 um den schwelenden Konflikt in Bergkarabach ging, soll CDU-Mann Fischer im Sinne Bakus votiert haben.