"Dürftig" und "Beleidigung": Scharfe Kritik an Klimabeschluss

Nach dem Kompromiss auf der Weltklimakonferenz im Streit über Klimahilfen in Billionenhöhe haben mehrere Länder im Plenum ihrer Empörung und Wut freien Lauf gelassen. Die Vertreterin Nigerias bezeichnete die 300 Milliarden US-Dollar (aktuell rund 288 Milliarden Euro), die vor allem Industriestaaten jährlich bis 2035 aufbringen sollen, als "Witz" und "Beleidigung".

Auch Vertreter weiterer Entwicklungsländer kritisierten den Beschluss scharf. Die indische Unterhändlerin Chandni Raina erhob schwere Vorwürfe. Sie warf dem Präsidenten der COP29, Muchtar Babajew, vor, eine indische Wortmeldung ignoriert zu haben. Die in dem Beschluss genannte Summe sei "abgründig klein" und "dürftig".

Ein Vertreter Boliviens beklagte, die Entwicklungsstaaten würden mit ihrem Leid in der Klimakrise allein gelassen. Es breche eine Ära an, in der jeder nur seine eigene Haut retten wolle. Die Industriestaaten hätten eine historische Verantwortung für die Erderwärmung. Klimahilfen seien daher keine Wohltaten, "sondern eine rechtliche Verpflichtung".