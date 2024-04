Scholz mahnt Achtung der Menschenrechte in Aserbaidschan an

Eine Woche ist es nun her, dass Imran Aliyev in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku festgenommen wurde. Der Journalist, der auch für das ZDF tätig war, soll in ein Sondergefängnis gebracht worden sein, wo er verhört, verprügelt und gefoltert worden sei. Als seine Familie ihn wiedersah, stellte diese "Blutergüsse und zahlreiche Verletzungsspuren fest", sagt Arif Junus, ein aserbaidschanischer Menschenrechtler.