Hecken wirken positiv auf Klima und Artenschutz

Die Studie des Thünen-Instituts für Agrarklimaschutz untersuchte, wie viel Kohlenstoff Hecken aufnehmen und in ihren Ästen und Wurzeln speichern können. Dabei wurden mehrere Tausend Einzelproben von Hecken an über 20 Standorten in Deutschland gesammelt und in einem speziellen Analysegerät verbrannt. Das Ergebnis: In einem neuen Hektar Hecke werden 380 Tonnen mehr CO2 gebunden als auf einem Hektar Ackersystem. Durch ihre optimale Sonnenexposition können Hecken ähnlich viel Kohlenstoff aufnehmen wie Wälder.