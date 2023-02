Ein Grund, wieso wir in Deutschland so viele Arten verlieren, ist möglicherweise unsere Sicht auf die Natur. Bisher wird sie als Ressource selbstverständlich genutzt und diese Sicht spiegelt sich auch in unseren Gesetzen wider. Die Natur gilt in Deutschland und vielen anderen Industrieländern nämlich als Objekt, über das Menschen verfügen können. Im Gegensatz dazu gelten Menschen und Unternehmen als Rechtssubjekte, die Rechten und Pflichten haben. Vereinfacht bedeutet das: Mesnchen und Unternehmen können auf ihre Rechte bestehen und sie vor Gericht einfordern – die Natur nicht. Um die Natur effektiver zu schützen, wären gleichwertige Rechte für Mensch und Natur ein starker Hebel. Der Erhalt der Natur hätte mehr Gewicht und müsste stärker bei Entscheidungen berücksichtigt werden. Inzwischen gibt es immer mehr Länder, die diesen Weg einschlagen. Zuletzt 2022 in Spanien. Die Salzwasserlagune Mar Menor ist Europas erstes Ökosystem, dass eine Rechtspersönlichkeit erhalten hat – ausgelöst durch ein Volksbegehren von über 600.000 Spanier:innen. Dadurch wurde die Möglichkeit geschaffen, im Namen des Ökosystem auf dessen Unversehrtheit zu bestehen und es so zu schützen. Wenn es so ein Umdenken auch im Rest der Welt geben würde, müssten zukünftig die Interessen der Wirtschaft und die der Natur auf Augenhöhe verhandelt werden.