Wälder in Deutschland: Mehr kranke als gesunde Bäume

Steigende Temperaturen, Borkenkäfer, zu viel Stickstoff in der Luft: Die Wälder in Deutschland stehen unter Stress - auch im Oberallgäu. 06.08.2023 | 2:37 min

Deutschlands Wälder sind in einer "dramatischen Situation". Eine, wie "viele von uns sie noch nie erlebt haben". Das sagt Jürgen Bauhus, Professor für Waldbau an der Uni Freiburg und Chefberater der Bundesregierung für Waldpolitik. Aktuell finden Deutschen Waldtage mit dem Schwerpunkt Gesundheit statt, initiiert vom Bundeslandwirtschaftsministerium.

Die Baumarten seien zwar unterschiedlich stark betroffen, sagt Bauhus - und einigen Wäldern gehe es noch relativ gut. Aber in der Fläche habe sich die Lage in den vergangenen Jahren deutlich verschlechtert.

Viele Bäume haben Schäden in der Krone

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Wälder in der Mitte Deutschlands leiden

Dürre setzt den Wäldern zu

Zwar gab es auch früher schon heiße und trockene Jahre . Seit 2018 gab es aber mehrere Trockenjahre in Folge . "Das war ein wichtiger Gamechanger, den wir in diesem Ausmaß noch nicht gesehen haben", sagt Jürgen Bauhus. "Die Bäume konnten sich nicht erholen. Die Wasservorräte im Boden sind kontinuierlich zurückgegangen . Der Unterboden ist ausgetrocknet." Und diese Dürre trifft auf sowieso schon auf jahrzehntelang durch Stickstoff belastete Wälder.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Borkenkäfer greift trockene Fichten an

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Auch Buche, Kiefer und Eiche haben mehr Schäden

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

CO2-Emissionen müssen sinken

Mischwälder statt Monokulturen

Andere Wälder brauchen andere Lösungen. Eine Maßnahme, die sich laut Bauhus bewährt hat: In bestehenden, jüngeren Wäldern könne man die Bestände ausdünnen. "Sodass jeder einzelne Baum mehr Platz zum Wachsen hat, ein größeres Wurzelsystem ausbauen kann und die Konkurrenz um die Ressourcen wie Wasser nicht so groß ist."

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Waldbesitzende brauchen Hilfe

Gleichzeitig müssen wir akzeptieren, dass die Wälder wegen des Klimawandels künftig anders aussehen werden. "Wir müssen bereit sein, die zwangsläufigen Veränderungen anzunehmen und nicht krampfhaft versuchen, uns an einem fixen Bild vom Wald festzuhalten, das sich in unseren Köpfen festgesetzt hat." Die Bäume werden nicht mehr so hoch sein, nicht mehr so alt werden, und die Zusammensetzung wird sich ändern, sagt Bauhus. Aber wo heute Wald steht, werde er meistens auch in Zukunft stehen. "Er wird nur anders sein."