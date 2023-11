Nässe für "mindestens ein halbes Jahr" gegen Dürre

Auf der Karte für den Gesamtboden, also bis 1,8 Meter Tiefe, gibt es noch immer sehr viele rote und tiefrote Gebiete, in denen also extreme oder sogar außergewöhnliche Dürre herrscht. Wie kann das bei all dem Regen der letzten Zeit sein?

Andreas Marx: Bis zu einer Tiefe von zwei Metern können je nach Bodenart mehrere Hundert Liter Wasser pro Quadratmeter gespeichert werden. In extremen Dürrephasen fehlen dann aber dementsprechend auch deutlich mehr als hundert Liter Wasser. Selbst wenn in sehr nassen Phasen bei uns in zwei Wochen so viel Niederschlag fällt, geht davon weniger als die Hälfte in den Boden und versickert nach unten.

Hitzewellen, Dürren und Starkregen – steht der Sommer wieder im Zeichen des Klimawandels? Droht nach 2022 ein weiteres Jahr verheerender Trockenheit in Deutschland? 20.08.2023 | 27:38 min

Marx: Durch das atlantische Klima im Westen Deutschlands und den Regenstau an den Bergen im Süden regnet es dort statistisch mehr als im Osten mit einem kontinentalen Klima. Die regionalen Unterschiede reichen von etwa 450 Litern pro Quadratmeter im Jahr östlich des Harzes bis zu 2.200 Litern pro Quadratmeter in den Alpen.

Der Dürremonitor wird nach Angaben des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung (UFZ) jede Nacht aktualisiert. Basis sind Daten von ungefähr 2.500 Wetterstationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Zunächst wird daraus die aktuelle Bodenfeuchte bis 1,8 Meter Tiefe berechnet und anschließend mit Werten aus der Vergangenheit verglichen. Um Schwankungen auszugleichen, geben die Forscherinnen und Forscher die Dürredaten in einem 30-Tage-Durchschnitt an.

... ist Leiter des Deutschen Dürremonitors und des Mitteldeutschen Klimabüros am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ in Leipzig. Der Klimaforscher befasst sich vor allem mit den Fragen der Anpassung an die Folgen der Erderwärmung.

ZDFheute: Oft hört man: Dürren hat es doch schon immer gegeben. Was hat sich nach Ihrer Beobachtung in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert?

Es ist richtig - Dürrephasen gab es auch in der Vergangenheit, zum Beispiel zwischen 1857 und 1866. Im letzten Vierteljahrtausend gab es aber keine so trockene Zeit wie in den Jahren 2018 bis 2020

Wie Dürre entsteht und wie sie sich in den verschiedenen Bodenschichten auswirkt und welche Folgen das hat - eine Übersicht. 14.08.2023 | 1:18 min

Marx: In den letzten Jahren sind Milliardenschäden in vielen Bereichen entstanden. Natürlich denkt man da zuerst an die von den Böden abhängigen Landwirtschaft und an die Wälder. Dürre findet aber auch in Gewässern statt, so dass auch die Binnenschifffahrt und die Industrie, die Energieerzeugung bis hin zur Fischzucht und zum Tourismus betroffen waren.